Annesi için uygulama yaptı, zengin oldu
Giresunlu yazılımcı 39 yaşındaki Emrah Kara, annesinin bitki bakımıyla ilgili ihtiyacını karşılamak için bitki ve bitki hastalıklarını tanıyan yapay zeka destekli "Plantiary" uygulamasını geliştirdi.
Giresunlu yazılımcı 39 yaşındaki Emrah Kara, Bulancak ilçesinde 2 yıl önce Blacke Teknoloji firmasını kurdu. Annesinin bitki bakımıyla ilgili ihtiyacını karşılamak isteyen Kara, bitki ve bitki hastalıklarını tanıyan yapay zeka destekli "Plantiary" uygulamasını geliştirdi.
35 ülkede 500 bin kullanıcıya ulaşan uygulama, fotoğrafı çekilip taranan bitkinin adı, türü, hangi sıcaklık derecesinde yetiştiği, sulama zamanları gibi birçok bilgiyi sunuyor.