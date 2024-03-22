Annesi için uygulama yaptı, zengin oldu

Annesi için uygulama yaptı, zengin oldu

Giresunlu yazılımcı 39 yaşındaki Emrah Kara, Bulancak ilçesinde 2 yıl önce Blacke Teknoloji firmasını kurdu. Annesinin bitki bakımıyla ilgili ihtiyacını karşılamak isteyen Kara, bitki ve bitki hastalıklarını tanıyan yapay zeka destekli "Plantiary" uygulamasını geliştirdi.

35 ülkede 500 bin kullanıcıya ulaşan uygulama, fotoğrafı çekilip taranan bitkinin adı, türü, hangi sıcaklık derecesinde yetiştiği, sulama zamanları gibi birçok bilgiyi sunuyor.