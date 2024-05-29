Annesi bir kez daha can verdi

Annesi bir kez daha can verdi

DOKU UYUMSUZLUĞU HÜSRANI

Afyonkarahisar'da yaşayan Ünzile ile Zafer Çeliktaş'ın oğlu Burak'a, doğuştan polikistik böbrek hastalığı teşhisi koyuldu. Ailesi, tanıdıklarının tavsiyesiyle Burak'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. 2012 yılından beri Çocuk Nefroloji Bölümü'nde tedavisi yapılan Burak Çeliktaş için ailesi, kadavradan nakil başvurusunda bulundu. 2021'de kadavradan böbrek çıkmasına rağmen doku uyumsuzluğu nedeniyle nakil yapılamadı.

İKİ HAFTA DİYALİZ TEDAVİSİ GÖRDÜ

Sağlık kontrollerine devam edilen Burak'ın durumu kötüleşince doktorları diyaliz tedavisi ya da nakil önerisinde bulundu. 2 hafta diyaliz tedavisi gören Burak Çeliktaş için annesi ve babası nakil başvurusunda bulundu. Burak Çeliktaş'ın doku uyumu anne Ünzile Çeliktaş ile eşleşti. Detaylı tetkiklerin ardından Ünzile Çeliktaş'ın böbreği, oğlu Burak Çeliktaş'a başarıyla nakledildi. Annesi sayesinde yaşama tutunan Burak Çeliktaş, sağlığına kavuştu.

Burak Çeliktaş, "Ameliyata annemle birlikte girdik. Annem ayrı bir odaya alındı. Bana böbreğini verdiği için çok sevindim. Çok mutlu oldum" dedi.