Anneden ikinci hayat

SÜREKLİ HALSİZLİK YAŞIYORDU



Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa-Filiz Göçer çiftinin kızı Zeynep, doğduğu günden bu yana sık sık hastalanmaya başladı. Sürekli halsizlik yaşayan Zeynep'in, 1,5 yaşına göğsünde ve karnında şişlik oluştu. Böbreğinde doğuştan protein kaçağı olduğu tespit edilen Zeynep, bir süre daha ilaç tedavisi gördü. Doktorlar 3,5 ay önce Zeynep'in yaşaması için ya nakil olması ya da diyalize girmesi gerektiğini bildirdi.

Enerjisi ve sürekli gülümseyen yüzü ile hastanenin maskotu haline gelen Zeynep, büyüyünce "Zeynep doktor" olacağını söyleyerek "Organ bağışında bulunun. Benim gibi çocukların yüzü hep gülsün" mesajı verdi.

Anne Filiz Göçer, "Elimde olsa keşke başka çocuklara da 'can' olabilsem" dedi.

DİYALİZE GİRMESİNİ İSTEMEDİLER



Zeynep'in diyalize girmesine gönlü el vermeyen anne, böbrek nakli için hiç düşünmeden gönüllü oldu. Nakil için Antalya'ya gelen ailenin, gerekli testlerin ardından Zeynep'in doğum gününden bir gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı yapıldı. Hastanede doğum günü pastasını üfleyen Zeynep, aynı gün ameliyata alındı. Annesinden alınan böbrek başarıyla nakledilen minik Zeynep, sağlığına kavuştu.