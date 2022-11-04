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04 Kasım 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 18:00:00

Anneden ikinci hayat

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Doğuştan böbrek rahatsızlığı olan 4 yaşındaki Zeynep annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu. Doğum günü sabahı pastasının mumlarını üfleyip ardından ameliyata giren Zeynep aynı gün tekrar doğmanın mutluluğunu yaşadı.

SÜREKLİ HALSİZLİK YAŞIYORDU

Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa-Filiz Göçer çiftinin kızı Zeynep, doğduğu günden bu yana sık sık hastalanmaya başladı. Sürekli halsizlik yaşayan Zeynep'in, 1,5 yaşına göğsünde ve karnında şişlik oluştu. Böbreğinde doğuştan protein kaçağı olduğu tespit edilen Zeynep, bir süre daha ilaç tedavisi gördü. Doktorlar 3,5 ay önce Zeynep'in yaşaması için ya nakil olması ya da diyalize girmesi gerektiğini bildirdi.

Enerjisi ve sürekli gülümseyen yüzü ile hastanenin maskotu haline gelen Zeynep, büyüyünce "Zeynep doktor" olacağını söyleyerek "Organ bağışında bulunun. Benim gibi çocukların yüzü hep gülsün" mesajı verdi.

Anne Filiz Göçer, "Elimde olsa keşke başka çocuklara da 'can' olabilsem" dedi.

DİYALİZE GİRMESİNİ İSTEMEDİLER

Zeynep'in diyalize girmesine gönlü el vermeyen anne, böbrek nakli için hiç düşünmeden gönüllü oldu. Nakil için Antalya'ya gelen ailenin, gerekli testlerin ardından Zeynep'in doğum gününden bir gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı yapıldı. Hastanede doğum günü pastasını üfleyen Zeynep, aynı gün ameliyata alındı. Annesinden alınan böbrek başarıyla nakledilen minik Zeynep, sağlığına kavuştu.

Etiketler : böbrek rahatsızlığı organ bağışı böbrek nakli diyaliz
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