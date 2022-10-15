Anne yüreği dayanmadı: Ringden indi, tribünde uyuyan oğlunu örttü

Trabzon'daki Dünya Boks Şampiyonası'nda görevli hakem Nazan Savaş (30), eşi ve 2 çocuğu ile kente geldi. Dünya şampiyonluğu kemer maçını yöneten Savaş'ın, müsabaka sonunda tribünde sandalyede uyuyakalan, lösemi tedavisi gören oğlu Alp Rüzgar'ın (3) yanına koşarak üzerini örttüğü anlar, görenleri duygulandırdı. Savaş, "Alp'in 1 yıldır süren lösemiyle savaşında gong sesini duymamıza az kaldı. Lösemiyle savaşımız bittiğinde oğlum altın kemeri kazanacak ve ringlerde büyüyecek" dedi.

