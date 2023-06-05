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05 Haziran 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 08:00:00

Anne tiyatrosu

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Çocuklarına doğa bilincini aşılamak isteyen anneler kolları sıvadı, 'Anne Tiyatro Ekibi'ni kurdu. İki aylık provanın ardından oyunu sergilemeye başlayan anneler haftada 2 gün 8 kez sahneye çıkarak gösteri yapıyor.

ŞAZİMENT İLE ŞAZİYE'NİN MACERASI

İstanbul Zeytinburnu'nda Gazipaşa İlkokulu'nda çocukları eğitim gören anneler bir araya gelerek "Anne Tiyatro Ekibi"ni kurdu. Daha önce tiyatroculuk tecrübesi bulunmayan velilerin oluşturduğu ekip, okul içinde haftada 2 günde 8 seans olarak sahneledikleri oyun ile 4-10 yaş aralığındaki çocukları çevre temizliği konusunda bilinçlendiriyor. Oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini Okul Öncesi Öğretmeni Özhan Topuzlu'nun üstlendiği oyun, çevreyi kirleten "Şaziment" ve "Şaziye" karakteri ile ormandaki hayvanların mücadelesini anlatıyor.

GELİRİ DEPREMZEDELERE GİDİYOR

Yaşam alanlarını kirleten insanlardan rahatsız olan hayvanlar, oyunu izleyen çocuklardan da destek alıp ormanları ve çevreyi koruyor. Müzikli oyunda çocuklar hem hayvan dostlarına yardım ediyor hem de çevre duyarlılığı mesajı içeren şarkılara eşlik ediyor. Oyunun yönetmeni Özhan Topuzlu, oyunu ilk başta ücretsiz sahnelediklerini, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine gönderilmek üzere gönüllülük esasına göre ücret ve bağış toplandığını söyleyerek, gelirin depremzedeler yararına harcanacağını anlattı.

"Şaziment" karakterini canlandıran öğrenci velisi Arzu Yalçın, tek amaçlarının çocuklara çevre bilincini aşılamak olduğunu söyledi. Tavşan karakterini canlandıran Fadime Önalan, doğanın korunmasına yönelik güzel mesajlar verdiklerini, çocukların oyuna katılmasıyla bunun yerine ulaştığını gözlemlediklerini dile getirdi. Oyunda bir arıyı canlandıran Suna Kahraman "Hem eğlendik hem öğrettik" şeklinde konuştu.

EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR

Her oyun sonunda sahnedeki çöpleri toplayan çocuklar, izledikleri oyun sayesinde canlıların yaşam alanı doğayı kirletmemeyi ve çevreyi temiz tutmayı öğrendiklerini belirtti.

Etiketler : zeytinburnu tiyatro anne tiyatro ekibi
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