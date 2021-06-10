Anne oğuldan örnek davranış: Canlılara hayat veren iyilik hareketi

2 yıldır yaz aylarında çadırda "yaşam nöbeti" tutan anne oğul, her gün sahilde yuvaları tespit etmek amacıyla 4 saat yürüyor, bu sırada poşetlerle de çöpleri topluyor.



Sahile kurdukları çadırda "yaşam nöbeti" tutmaya başlayan Seher Akyol ile oğlu, gündüzleri arazi araçlarını sahilden uzaklaştırıyor, tespit ettikleri yuvaların etrafını da çıtalarla çevirerek koruma altına alıyor. İyilik mesaileri hava kararınca da bitmeyen ikili, geceleri yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol ediyor, yuvalarında sıkışan kaplumbağaları kurtarıyor. Her gün sahilde yuvaları tespit etmek amacıyla ortalama 4 saat yürüyen Akyol ve oğlu, bu sırada ellerine aldıkları poşetlerle de çöpleri topluyor.

Kurumlardan da destek almak amacıyla Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (DEKAFOK) kuran Seher Akyol, sahil girişine hendek kazdırarak arazi araçlarının girmemesini ve geçen yıl 930 caretta yuvasını tespit ederek binlerce yavrunun denizle buluşmasını sağladı. Okullardan gelen öğrencilere de caretta yuvaları ile zambak bahçelerini gezdiren Seher Akyol, iki yıl önce carettaları koruyabilmek için işinden bir ay izin aldığını, carettaların yaşadığı zorlukları görünce işini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Hayatlarını tamamen onlara adadıklarını aktaran Akyol, "Çadır kurarak gece-gündüz carettaların izini sürüyoruz. Başta öğrenciler olmak üzere yerli ve yabancı turistlere gönüllü ekolojik turizm turları yaptık. Buraya gelen ziyaretçileri caretta yuvaları, Akdeniz fokları ve korumaya aldığımız kum zambakları hakkında bilgi veriyor, bilinçlendiriyoruz." dedi. Çöp toplama etkinlikleri yaptıklarına değinen Akyol, bu hareketin ilçenin her yerine ulaştığını dile getirdi. İlçenin tamamında kaplumbağalar konusunda bilgi verdiklerini, caretta carettanın yumurta bıraktığını görenlerin kendilerini aramaya başladığını anlatan Akyol, şöyle konuştu:

"Manavgat'ta yaptığımız çalışmalar sayesinde 2020 yılında 62 bin caretta yavrusunu, 6 bin kök kum zambağı ile 2 Akdeniz foku yavrusunu koruduk, kurtardık. Kaplumbağaların gözüne bir kere baktık ve dünyamız değişti. Çok güzel bir evde oturuyordum. Tırnaklarım ojesiz olmazdı, topuklu ayakkabılarla gezer, her gün kuaföre giderdim. Şimdi ise ayaklarım çamurun, kumun içinden hiç çıkmıyor. Biliyorum radikal bir karar. Zor bir süreç ama bir canlının neslini devam ettirmesine yardımcı olmak büyük mutluluk veriyor. Kalan ömrüm önce evladıma sonra carettalarıma feda olsun. Ben yaşadığım sürece bunu devam ettireceğim. Nöbetimiz altı ay sürüyor."

Lise öğrencisi Taha Akyol ise carettaların insan hataları nedeniyle ölmesine gönlünün el vermediğini söyledi. Ders vakti dışında annesine sürekli yardımcı olduğunu belirten Akyol, bir canlının hayatını kurtarmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.