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24 Ocak 2022 Pazartesi 20:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 20:30:00

Anne adaylarına kar koruması

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Yoğun kar yağışı nedeniyle, Gaziantep'in kırsal mahallelerde yaşayan anne adayları evlerinden alınıp hastanelere yakın noktalarda otellere yerleştirildi.

Kar korumasına alınan anneler bu sayede derin bir nefes aldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Gaziantep Valiliği, kentte hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı öncesi hamile kadınların yolların kapmasından dolayı mağduriyet yaşamaması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, görevlendirilen 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), aile hekimlerinin iletişim sağladığı kırsal mahallelerdeki doğumu yaklaşan hamile kadınlara ulaşıyor.

80 KADIN GÜVENCE ALTINDA

Hem anne, hem de bebekte hayati tehlike oluşturacak riskli durumların engellenmesi amacıyla UMKE'nin evlerinden tek tek aldığı hamile kadınlar otellerde ağırlanıyor. Uygulama kapsamında ulaşılan anne adaylarının sayısı dün itibarıyla 80 oldu. Görevliler "Hastalardan aldığımız 'Allah razı olsun' cümlesi yorgunluğumuzu alıyor" diyor.

'İKİ ÇOCUĞUMU BIRAKIP GELDİM'

UMKE'de ambulans ve acil bakım teknikeri olarak görev alan Ayşegül Demiralp Kopan "Valimizin emri

ve devletimizin destekleriyle bu tür önemli hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Bir kadın ve anne olarak bugün evde 2 çocuğumu bırakarak göreve geldim. Bir kadının sağlıklı şekilde doğumunu gerçekleştirecek olmasına vesile olduğum için çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Etiketler : kar yağışı gaziantep umke
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