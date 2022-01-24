Anne adaylarına kar koruması

Kar korumasına alınan anneler bu sayede derin bir nefes aldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Gaziantep Valiliği, kentte hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı öncesi hamile kadınların yolların kapmasından dolayı mağduriyet yaşamaması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, görevlendirilen 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), aile hekimlerinin iletişim sağladığı kırsal mahallelerdeki doğumu yaklaşan hamile kadınlara ulaşıyor.

80 KADIN GÜVENCE ALTINDA

Hem anne, hem de bebekte hayati tehlike oluşturacak r iskli durumların engellenmesi amacıyla UMKE'ni n evleri nden tek tek aldığı hami le kadınlar otellerde ağırlanıyor. Uygulama kapsamında ulaşılan anne adaylarının sayısı dün i ti barıyla 80 oldu. Görevli ler "Hastalardan aldığımız 'Allah razı olsun' cümlesi yorgunluğumuzu alıyor" di yor.

'İKİ ÇOCUĞUMU BIRAKIP GELDİM'

UMKE'de ambulans ve acil bakım teknikeri olarak görev alan Ayşegül Demiralp Kopan "Valimizin emri

ve devletimizin destekleriyle bu tür önemli hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Bir kadın ve anne olarak bugün evde 2 çocuğumu bırakarak göreve geldim. Bir kadının sağlıklı şekilde doğumunu gerçekleştirecek olmasına vesile olduğum için çok mutlu ve gururluyum" dedi.