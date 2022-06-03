Ankara'ya sağanak uyarısı

Ankara Valiliği Nallıhan, bugün akşam saatlerinde Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankaza, Çubuk ve Kalecek ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.

Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde, Ankara'nın kuzey ilçelerinde (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Çubuk, Kalecik) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."