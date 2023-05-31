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31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:00:00

Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Kaynak: AA

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanağın ardından yolda çökmeler meydana geldi.

Öğleden sonra etkili olan yağış, Yenimahalle'de hayatı olumsuz etkilerken, Şehit Cem Ersever Caddesi'ndeki yolda çökmeler meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri geldi. Çökmenin meydana geldiği yolda trafik kontrollü sağlandı, belediye ekipleri de çalışmalara başladı.

Bölge esnafından Mevlüt Kazanan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yolda yağmur yağdıktan sonra sıklıkla çökmenin oluştuğunu belirterek, "Bu ayın içerisinde en az 4-5 defa çöktü. Buraya devletimizden ve belediyemizden kalıcı bir çözüm istiyoruz." dedi.

Öte yandan Keçiören ilçesinde de sağanak yer yer etkili olurken, trafikte aksamalar yaşandı.

Etiketler : ankara sağnak yağış
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