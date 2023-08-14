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14 Ağustos 2023 Pazartesi 12:25:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 12:25:00

Ankara'daki narkotik operasyonlarında bir haftada 283 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 283 şüpheliden 30'unun tutuklandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-13 Ağustos'ta başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 283 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 30'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Operasyonlarda 1 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 624 gram sentetik uyuşturucu, 171 eroin, 4 gram kokain, 4 gram skunk, 45 bin 111 uyuşturucu hap, ruhsatsız 6 tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Etiketler : ankara emniyet müdürlüğü narkotik operasyon
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