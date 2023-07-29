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29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:00:00

'Ankara'da yetkili tanıdıklarımız var' yalanıyla 16 milyon lira dolandırdılar

Kaynak: İHA

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Ankara'da yetkili tanıdıkları olduğu yalanıyla sözde Milli Emlak arazilerinin satışını yaptıklarını söyleyerek, vatandaşları 16 milyon lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'daki sözde yetkili tanıdıkları vasıtası ile Milli Emlak arazilerinin satışını yaptıklarını söyleyen ve kendilerinin planladıkları illere müşteki şahısları davet ederek buluşma sağlayan şebekeyi takibe aldı.

Şahısların, kendilerini resmi kurumlarda işlemleri halledecek avukat, makam şoförü gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

500 BİN İLE 4 MİLYON LİRA ARASINDA FİYATLAR SÖYLENDİ

Yapılan çalışmalarda, mağdur vatandaşların buluşma sağlanan arazinin bulunduğu il veya ilçelerde bulunan tapu müdürlükleri civarına götürüldüğü tespit edildi. Şüpheliler, eylem planları dahilinde, şahısların yanında resmi kurumlara girip çıkarak resmi işlemlerin yapıldığı izlenimi verdi. Devamında müşteki şahıslara, milli emlak arazisi için 500 bin-4 milyon lira arasında fiyatlar söylendi. Bu işlemleri halledecek şahıslara, rüşvetler, tapu masrafları ve tüm resmi evrakların bedeli adı altında belirlenen meblağlar banka hesaplarına "borç karşılığı" adı altında havale ettirildi.

16 DOLANDIRICILIK EYLEMİNDEN 16 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışma sonucu şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak, toplam 16 dolandırıcılık eylemine karıştıkları ve 16 milyon lira mağduriyete sebep oldukları tespit edildi.

Soruşturma dosyası çerçevesinde 14 şüpheli şahsın yakalanması için 25 Temmuz günü İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın illerinde operasyon gerçekleştirildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonları, çok sayıda tapu senedi, mühür vb. materyaller ele geçirildi.

'Suçtan elde edilen malvarlığını aklama' suçu çerçevesinde 10 şüphelinin kripto para borsalarındaki hesaplarına, bankalarda yasal gelir olarak aldıkları maaş hesapları dışındaki hesaplarına, kiralık kasa mevcutları ile ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık payları ve 4 araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Etiketler : ankara dolandırıcılık operasyon suç
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