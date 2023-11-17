VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'den insanlık dışı plan! Filistin acı bilançoyu açıkladı
8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali sona erdi
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
2023-ALES/3 Pazar günü yapılacak
Başkan Erdoğan Almanya'ya ulaştı: Gündem Gazze
AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde korkutan deprem
17 Kasım 2023 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 15:30:00

Ankara'da yeni tadilat yapılan dairedeki patlamada 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı sanılan patlamada, apartmandaki bazı daireler, sokaktaki yaklaşık 10 dükkan ve bazı araçlar hasar gördü. Olay sonrası vatandaşların yaşadığı endişeli anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi Gönül Sokak'ta 4 katlı apartmanın kot birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sonucu dairedeki 1 kişi ağır yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki bazı daireler, sokaktaki yaklaşık 10 dükkan ve bazı araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sokak, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Daire içindeki çalışmaları sürdüren itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Patlama anı ile patlama sonrası dairedeki kişinin apartmandan çıkışı ve çevredekilerin endişeli anları, patlama yaşanan dairenin karşısındaki bir binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

TADİLAT YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Olayın meydana geldiği dairede dün tadilat yapıldığı öğrenildi.

Esnaf Tanju Kahraman patlamanın saat 11.30 dolaylarında yaşandığını, yüksek sesin etkisiyle çok korktuklarını belirterek, "Biraz maddi zararımız var. Geçmiş olsun." dedi.

Etiketler : ankara daire tadilat patlama
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Ölümden döndü

Ölümden döndü
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX