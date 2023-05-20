Ankara'da sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu
Kaynak: AA
Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkilerken, Ankara-Kırıkkale yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.
Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkilerken, Ankara-Kırıkkale yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve bazı kesimlerde dolu şeklinde görülen yağış su baskınlarına neden oldu.
Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yer yer su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı.
Ankara-Kırıkkale yolu Kayadibi mevkisinde ise yoğun sağanak ve dolu nedeniyle yola sürüklenen kayalar trafikte aksamaya neden oldu.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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