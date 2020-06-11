Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da, sağanak nedeniyle pek çok noktada su baskınları oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Alt geçitler başta olmak üzere, yağışın fazla olduğu ve eğimli yerlerde su baskınları meydana geldi.

Bazı cadde ve sokaklarda araçlar güçlükle ilerlerken, bazı yerlerde de araçlar suya gömüldü.

Yağış sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, sağanağın olumsuz etkileri nedeniyle belediyeye 150 başvuru olduğu belirtildi.