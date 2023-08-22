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22 Ağustos 2023 Salı 15:08:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 15:08:00

Ankara'da kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi

Kaynak: AA

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde hurda malzeme yüklenirken freni boşalan kamyonun alt geçitte seyir halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'ndaki Macaristan Büyükelçiliği önünde park halinde bulunan 06 F 212 plakalı kamyon, hurda malzeme yüklenirken freninin boşalması nedeniyle aniden hareket etti.

Yoldan çıkarak Kuğulu Altgeçidi'ne devrilen kamyon, Saffet K. idaresindeki 06 CBZ 93 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Sürücü ve yanında bulunan Ayşegül K. yaralandı.

Ambulansla kaldırıldıkları Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi ulaşıma kapanan yol, hasar gören kamyon ve hafif ticari aracın çekilmesinin ardından açıldı.

Kazanın ardından emniyete götürülen kamyon şoförü Sergen G'nin ifadesi alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAZA YERİNDEN KONVOYUYLA GEÇTİ

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nden dönüşü sırasında, kazanın meydana geldiği noktadan konvoyuyla geçti.

Erdoğan'ın kazayla ilgili bilgilendirildiği öğrenildi.

Etiketler : ankara kamyon hafif ticari araç kaza
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