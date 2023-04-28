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28 Nisan 2023 Cuma 11:56:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 11:56:00

Ankara'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Saffet Ç. idaresindeki 06 BGB 772 plakalı işçi servisi ile İbrahim S. (41) yönetimindeki 06 EG 8436 plakalı hafif ticari araç, Nallıhan-Göynük kara yolu Durhanlar köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Kudret S. (38) ile Muhammed Mustafa S. (15) olay yerinde yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü İbrahim S. ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı.

Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim S, Ankara'ya sevk edildi.

Etiketler : ankara işçi servisi hafif ticari araç çarpışma kaza
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