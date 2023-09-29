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29 Eylül 2023 Cuma 07:59:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 07:59:00

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlamanın yaşandığı giriş kattaki evinde bulunan Fatma Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluşurken bazı dairelerde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri olayın ardından binadaki incelemelerini sürdürüyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili gerekli teknik, yasal incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.

Etiketler : ankara doğal gaz patlama
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