Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

#SONDAKİKA Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/I9IXH7oTH8 — 24 TV (@yirmidorttv) September 29, 2023

Patlamanın yaşandığı giriş kattaki evinde bulunan Fatma Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluşurken bazı dairelerde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri olayın ardından binadaki incelemelerini sürdürüyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili gerekli teknik, yasal incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.