VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Depremlerden şu ana kadar 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana gelmiştir"
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
Bilimin ışığında üzerlerine düşen görevi yerine getirmekte kararlı olduklarını belirtti
AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor
Kira uyuşmazlıklarında ara bulucu şartı değerlendirildi
Yunanistan'da Türkiye'ye deprem yardımını başlatan halk oldu
30 Mart 2023 Perşembe 10:20:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 10:20:00

Ankara'da DEAŞ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 19 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 24 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstihbari bilgi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" (YTS) kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilecek.

Etiketler : ankara deaş operasyonu gözaltı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX