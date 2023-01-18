Ankara'da bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Ankara'da bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Alınan bilgiye göre, Farabi Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.