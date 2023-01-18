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18 Ocak 2023 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 09:30:00

Ankara'da bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: AA

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde otelin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Farabi Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.

Etiketler : ankara itfaiye otel yangın
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