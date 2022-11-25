Ankara'da bir evde tarihi eser niteliğinde eşyalar ve uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen eşyalar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 53 yaşındaki M.A'nın Kutuören Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikke, 5 yüzük, 2 mızrak ucu, 97 küçük boyutlu obje, hançer ile 50 gram kubar esrar, 42 kenevir tohumu ve bir kenevir bitkisi kökü, kafatası, hassas terazi, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 3 dedektör ve silah fişekleri bulundu.
M.A, gözaltına alındı.
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