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16 Şubat 2022 Çarşamba 18:21:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 18:21:00

Ankara'da barınak yangını: 4 yavru köpek can verdi

Kaynak: TRT Haber

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Ankara'da gönüllüler tarafından kurulan hayvan barınağında yangın çıktı. Yangında 4 yavru köpek öldü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şehit Ali Mahallesi'ndeki ahşap barınakta yangın çıktı.

Olayı duyan çok sayıda hayvansever barınağa koştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

YANGINDA 4 YAVRU KÖPEK CAN VERDİ

Dumandan etkilenen diğer köpekler güvenli alana taşınıp tedavi altına alındı.

Yanan ahşap barınak, çökme tehlikesine karşı yıkıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Etiketler : Ankara yangın barınak yangını
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