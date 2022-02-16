Ankara'da barınak yangını: 4 yavru köpek can verdi
Kaynak: TRT Haber
Ankara'da gönüllüler tarafından kurulan hayvan barınağında yangın çıktı. Yangında 4 yavru köpek öldü.
Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şehit Ali Mahallesi'ndeki ahşap barınakta yangın çıktı.
Olayı duyan çok sayıda hayvansever barınağa koştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
YANGINDA 4 YAVRU KÖPEK CAN VERDİ
Dumandan etkilenen diğer köpekler güvenli alana taşınıp tedavi altına alındı.
Yanan ahşap barınak, çökme tehlikesine karşı yıkıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.