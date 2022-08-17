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17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:34:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:35:00

Ankara Valisi Vasip Şahin'in acı günü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya yaptığı paylaşımla, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ankara ankara valisi vasip şahin vefat
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