Ankara Valisi Vasip Şahin'in acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya yaptığı paylaşımla, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.