Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
Kaynak: AA
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte koronavirüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.
Ankara Valisi Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.
- Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
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