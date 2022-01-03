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03 Ocak 2022 Pazartesi 21:52:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 21:52:00

Ankara Valiliği'nden önemli uyarı: Sel ve çığ tehlikesine dikkat

Kaynak: AA

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Ankara'da sıcaklıklar artıyor. Valilik, mevsim normallerinin üstünde olması beklenen sıcaklık sebebiyle meydana gelebilecek su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyardı.

Başkent'te sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstüne çıkacak.

Ankara Valiliği, artan sıcaklıklar sebebiyle oluşabilecek sel, heyelan ve çığ riski tehlikesine karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Etiketler : ankara valiliği meteoroloji sosyal medya
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