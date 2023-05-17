Ankara Valiliği uyardı: Bu ilçelerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor
Kaynak: AA
Ankara Valiliği, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarınki yağış uyarısı paylaşıldı.
Yarın Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilen açıklamada, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
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