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31 Mart 2023 Cuma 18:57:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 18:57:00

Ankara-Sivas YHT Hattı için yüksek gerilim uyarısı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimleri için yüksek gerilim uyarısında bulundu.

TCDD'den yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine, 3 Nisan Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren, 27 bin 500 volt gerilim verileceği ifade edildi.

Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtildi.

Etiketler : Ankara-Sivas YHT Hattı TCDD elektrikli tren

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