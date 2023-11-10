Anılarını sergiliyor

Bitlis Ahlat'ta yaşayan Musa Çiçekçioğlu, 70 yıl önce babasının yaptırdığı evde ailesinden kalan eşyaları sergiliyor. Günün büyük bölümünü eşyaların bakımını yaparak geçiren Çiçeklioğlu, emekli olduktan sonra evde daha fazla zaman geçirir oldu.

Objelerin yüzde 90'ının annesi, babası ve ninesinden kaldığını anlatan 67 yaşındaki Musa Çiçeklioğlu, "Benim için çok önemli eşyalar ve hepsinin hikayesi var. Tek isteğim anne ve babamın hatırasını yaşatmak. Geçmişimiz geleceğimizi belirler" diye konuştu.