Anaokulunda '112 Sınıfı'

Kırıkkale'de Acil Çağrı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce anaokullarda "112 sınıfları" açıldı. Bu sınıflarda, okuma ve yazma bilmeyen çocuklara 112'nin hangi durumlarda aranması gerektiği karikatürlerle anlatılıyor.



Özellikle çocukların zihninde daha kolay yer edinmesi için 112, "Bir, bir, iki" şeklinde öğretiliyor. Bu proje kapsamında çocukların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne götürülüp, kurum araçlarının tanıtılması da amaçlanıyor. Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun destekleriyle farkındalık oluşturmak için "112 Sınıfı" projesini hazırladıklarını söyledi.

Projenin amacının okuma ve yazma bilmeyen çocukların da 112'yi aramasını sağlamak olduğuna dikkati çeken Tekinay, şöyle konuştu:

"Çocukların, acil durumlarda devletin vatandaşına uzattığı ilk şefkat eli olan 112'yi öğrenmelerini sağlamak amacıyla projeye başladık. 112 sınıflarının açılmasını ilimizdeki birçok okulumuzda tamamladık. 4 anaokulumuz kaldı. Bütün anaokullarımızda bu sınıfları açtıktan sonra projemizin ikinci aşamasında acil çağrı hizmeti veren kurum yetkilileri, okullara gelerek, çocuklarımıza ne iş yaptıklarını ve 112'yi anlatacaklar."

Tekinay, daha sonra ise bir program dahilinde çocukları acil çağrı hizmeti veren kurumların araçlarını tanıtmak üzere çağrı merkezine götüreceklerini aktardı.

Farkındalık oluşturarak 112'yi çocukların beyinlerine kazımayı amaçladıklarını anlatan Tekinay, projenin sadece bu yılla sınırlı olmadığını, tüm illere yaymayı düşündüklerini ifade etti.

"Farklı bir ortamda olmaktan keyif alıyorlar"

Okul öncesi öğretmeni Sevcan Altıntaş ise projenin çok verimli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anaokulu dönemindeki çocuklar için özellikle farklı bir sınıf ortamında ve çeşitli görsellerle 112 farkındalığının oluşturulmasının verimli olduğuna dikkati çeken Altıntaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız çok küçük yaşta bu bilinci edinecek ve okuma yazma bilmedikleri halde 112'yi tuşlamayı öğrenecek. Çocuklarda şimdiden gözlemleme fırsatı bulduk ve gayet verimli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklar özellikle görselleri çok sevdiler. Onlar için çok farklı ve dikkati çekici oldu. Sınıfa geldiklerinde farklı bir ortamda olmaktan keyif alıyorlar. Okul öncesi dönemde de görsel çeşitliliğinin çok önemli olduğunu bilmekteyiz."

Öğrencilerden Bilge Boyraz da "Bu sınıfta çok mutluyuz. Bir, bir, ikiyi öğreniyoruz." dedi.