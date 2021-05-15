Anadolu'ya ata tohumu dağıtıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan akademisyen Berker Çiftçi, 471 metrekarelik arazide oluşturduğu 'tohum ambarı'nda yetiştirerek çoğalttığı ata tohumlarını daha fazla yerde yetişmesi için ülkenin dört bir köşesine gönderiyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 34 yaşındaki Çiftçi, "Tohum ambarı gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras olacak" dedi.



Çiftçi, ata tohumlarının "sağlıklı gelecek" için önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu değeri çocuklarımıza en iyi şekilde aktarmalıyız. Bu nedenle çocuklarımızı eğitiyoruz. Çocukların sebze ve meyvelerin sadece marketten satın alınan bir ürün olmadığını, bunun bitkisel halini, dönüşüm halini görmesi temel amaçlarımızdan biri. Anadolu'nun kadim kültürünü yansıtan bu tohumlara sahip çıkacağız ki gelecek kuşaklara bunları aktarabilelim ve sağlıklı yarınlara bırakabilelim. Tohum ambarı gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras olacak."

Türkiye'de birçok kişinin bireysel anlamda, belediyeler ve üniversitelerin ise daha profesyonel anlamda "tohum bankaları" oluşturduğunu belirten Çiftçi, "İnsanlar sağlıklı yaşama dair bir çaba içerisinde. Küresel bazda baktığımız zaman dünyada büyük ölçekli ambarlar da mevcut. Yerel bazda tohum ambarları sayısı ne kadar çoğalırsa sağlıklı yaşama attığımız adımlar o kadar hızlı olacak." ifadelerini kullandı.