VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den net İsveç ve Finlandiya mesajı: NATO için de tehdit
"Türkiye'yi lojistik merkezi olarak görüyoruz"
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar Karadeniz'de keşiften 2 yıl sonra gaz üretimine başlanmasını etkileyici buldu
NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors
Elon Musk'a 258 milyar dolarlık 'Dogecoin' davası
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Sevgili öğrencilerimiz sizlere inancımız sonsuz, çok büyük işler başarabil...
Yunanistan, 2020'den bu yana yaklaşık 42 bin göçmeni geri itti
Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YÖK Başkanı Özvar: Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, heyecanla sizleri bekli...
TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası projesi İstanbul'da tanıtıldı
Küresel piyasalarda resesyon korkusu güçleniyor
"Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım!"
3 Millet Tek Yürek
Lavrov "Rusya'ya diz çöktürmeliyiz" diyen İngiltere'ye meydan okudu
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
NATO toplantısına damga vuran an!
Rusya'ya darbe! Alçak uçuş yapan Mi-35M düşürüldü
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Kritik asgari ücret görüşmesi
İlk yarışını taçlandırdı
Önce tatil sonra film
17 Haziran 2022 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 12:08:00

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde viyadük bakım çalışması nedeniyle kapalı bulunan İstanbul yönünde, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Karayolları ekiplerince, ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde 16 Mayıs'ta başlatılan genleşme derzi değişimi çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların planlanandan 3 gün önce bitmesinin ardından dubalar kaldırılarak İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

Otoyolun yaklaşık 23 kilometrelik kesiminin çalışmalar kapsamında ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılmıştı.

Öte yandan İstanbul yönünün ulaşıma açılmasıyla otoyolda normal seyrinde ilerleyen trafik akışı, dronla görüntülendi.

Etiketler : Karayolları ekipleri Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı
Oğullarıyla reklamda

Oğullarıyla reklamda
Hande'yle ayrılmadık

Hande'yle ayrılmadık
Servetine servet kattı

Servetine servet kattı
Kararlarımı oğluma göre alıyorum

Kararlarımı oğluma göre alıyorum
KKTC'de ‘Çakkıdı Çakkıdı'

KKTC'de ‘Çakkıdı Çakkıdı'
Hande görmesin

Hande görmesin
Sezon kapanışı

Sezon kapanışı
İki iğneyle sahnede

İki iğneyle sahnede
Yazın da ekrana gelecek

Yazın da ekrana gelecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX