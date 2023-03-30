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30 Mart 2023 Perşembe 19:23:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 19:23:00

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Sakarya kesiminde 2 tır, 1 kamyon ve otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden 34 AC 5118 profil yüklü tır, Arifiye ilçesi geçişinde aynı yönde giden 34 GBG 762 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan tırın kupa kısmı otoyolun İstanbul şeridine geçit. Bu sırada aydınlatma sistemleri taşıyan 06 VNZ 84 plakalı kamyon ile 57 ABE 517 plakalı tır da kazaya karıştı.

Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden biri bebek 3 kişi ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar ile etrafa saçılan profil ve kutular nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Etiketler : zincirleme trafik kazası Sakarya Anadolu Otoyolu

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