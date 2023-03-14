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14 Mart 2023 Salı 01:00:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 01:00:00

Anadolu Otoyolu'nda tır alev topuna döndü: Yangın ağaçlara sıçradı

Kaynak: İHA

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Yangın yolun kenarındaki ağaçlara da sıçradı. İstanbul istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

Olay, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametinde seyir halinde olan tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın, otoyolun kenarında bulunan ağaçlara da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tırın kullanılmaz hale geldiği olayda otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Etiketler : Sakarya Yangın İstanbul Anadolu Otoyolu

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