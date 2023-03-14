Anadolu Otoyolu'nda tır alev topuna döndü: Yangın ağaçlara sıçradı
Kaynak: İHA
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Yangın yolun kenarındaki ağaçlara da sıçradı. İstanbul istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.
Olay, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi.
İstanbul istikametinde seyir halinde olan tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın, otoyolun kenarında bulunan ağaçlara da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Tırın kullanılmaz hale geldiği olayda otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
- Anadolu Otoyolu'nda tır alev topuna döndü: Yangın ağaçlara sıçradı
- Depremde hayatını kaybeden Zuhal Taşkın öğretmen için hüzünlü tören
- Gümrük kaçağı cep telefonlarını piyasaya süren 3 kişi tutuklandı
- 4 ilde eğitime kar engeli
- Nurdağı'ndaki sahra hastanesinde iki bebek dünyaya geldi
- Çorum'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu