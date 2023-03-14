Anadolu Otoyolu'nda tır alev topuna döndü: Yangın ağaçlara sıçradı

Olay, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametinde seyir halinde olan tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın, otoyolun kenarında bulunan ağaçlara da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tırın kullanılmaz hale geldiği olayda otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.