Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil başka bir araca çarptı: 11 yaralı
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyerlere çarpan otomobil, başka bir araca çarptı. Kaza sonucu 11 kişi yaralandı.
İstanbul yönüne giden Süleyman Ş. idaresindeki otomobil, otoyolun Bolu Doğu gişeleri mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı istikamette ilerleyen Jawa A.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 6'sı yabancı uyruklu 9 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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