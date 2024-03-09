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09 Mart 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 08:30:00

Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe Uzunbey mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında M.A.K. idaresindeki 06 BHR 104 plakalı panelvan, İ.G. yönetimindeki 06 NP 479 plakalı traktör yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir bölümü tırın dorsesinde kalan panelvan, savrularak aynı yönde seyreden G.D'nin kullandığı 17 AFC 031 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Etiketler : anadolu otoyolu kocaeli kaza
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