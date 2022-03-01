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Anadol sevdasıyla müze gibi garaj kurdu
01 Mart 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 16:00:00

Anadol sevdasıyla müze gibi garaj kurdu

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İzmir'de inşaat işiyle uğraşan Kaan Eruz (55), Anadol marka otomobillerinden oluşan 10 araçlık koleksiyonunu meraklılarının görmesi için Urla'daki garajında sergiliyor.

İzmir'de inşaat işiyle uğraşan Kaan Eruz (55), Anadol marka otomobillerinden oluşan 10 araçlık koleksiyonunu meraklılarının görmesi için Urla'daki garajında sergiliyor. Nadir bulunan "STC-16", "A6 Böcek" modellerine gözü gibi bakan Kaan Eruz "Amacım bu araçların yeni nesillere taşınması, anlatılması, Türk otomobil tarihinin yeni nesillere aktarılması" diyor.

Etiketler : Anadol sevdası İzmir' Kaan Eruz Urla
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