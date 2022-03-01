Anadol sevdasıyla müze gibi garaj kurdu

Anadol sevdasıyla müze gibi garaj kurdu

İzmir'de inşaat işiyle uğraşan Kaan Eruz (55), Anadol marka otomobillerinden oluşan 10 araçlık koleksiyonunu meraklılarının görmesi için Urla'daki garajında sergiliyor. Nadir bulunan "STC-16", "A6 Böcek" modellerine gözü gibi bakan Kaan Eruz "Amacım bu araçların yeni nesillere taşınması, anlatılması, Türk otomobil tarihinin yeni nesillere aktarılması" diyor.

