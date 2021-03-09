Ana yüreği

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Asiye Köse, Gaziler Mahallesi'ndeki evinde engelli çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor. Eşinin yaklaşık 20 yıl önce evi terk edip Bursa'ya yerleştiğini söyleyen Köse, aldığı evde bakım maaşıyla çocuklarının karnını doyuruyor.

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Hayatını engelli çocuklarına adadığını, onlara bir bebek gibi baktığını vurgulayan Köse, "Kadınlara sesleniyorum elinizdeki her şeyin kıymetini bilin. Üç engelli evladım var ve tüm varlığımı onlara adadım. Onlar için gece gündüz uyumadım. Allah razı olsun devletimiz bizleri yalnız bırakmıyor" dedi.