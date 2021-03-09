Ana yüreği

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09 Mart 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 19:00:00

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Eşi tarafından 20 yıl önce terk edilen 61 yaşındaki Asiye Köse zihinsel engelli 3 çocuğunu tek başına büyüttü. Fedakar anne 45 yaşındaki Yasemin, 35 yaşındaki Servet ve 20 yaşındaki Özge'ye hala bebek gibi bakıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Asiye Köse, Gaziler Mahallesi'ndeki evinde engelli çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor. Eşinin yaklaşık 20 yıl önce evi terk edip Bursa'ya yerleştiğini söyleyen Köse, aldığı evde bakım maaşıyla çocuklarının karnını doyuruyor.

ELİNİZDEKİLERİN DEĞERİNİ BİLİN

Hayatını engelli çocuklarına adadığını, onlara bir bebek gibi baktığını vurgulayan Köse, "Kadınlara sesleniyorum elinizdeki her şeyin kıymetini bilin. Üç engelli evladım var ve tüm varlığımı onlara adadım. Onlar için gece gündüz uyumadım. Allah razı olsun devletimiz bizleri yalnız bırakmıyor" dedi.

Etiketler : zihinsel engelli Kahramanmaraş evde bakım maaşı
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