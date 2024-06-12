Shreya Siddanagowder, 2016 yılında Hindistan'da geçirdiği bir trafik kazasında iki kolunu birden kaybetti.

Uzuvlarını kaybeden kadın, zamanla ayaklarıyla iş görmeye başladı. Bir noktada protez elleri denedi ama onlardan memnun değildi.

Tam da bu noktada doktorlar tarafından kol nakli yapılmasına karar verildi.

1 yıl sonra uygun donör bulundu. Fakat nakledilecek olan kollar bir erkeğe aitti.

20 cerrah ve 16 anestezistten oluşan bir ekip tarafından yapılan 13 saatlik bir ameliyat sonunda Asya'da ilk cinsiyetler arası kol nakli gerçekleştirildi.

Başarılı geçen bu ameliyattan aylar sonra daha önce benzerine rastlanmamış bir gelişme oldu.

Shreya'ya nakledilen kollar zamanla değişime uğradı.

Bir kadınınkine göre daha kıllı, iri ve koyu tenli olan kollar birkaç ay sonra inceldi, kılları döküldü ve kendi cilt rengine uyum sağladı.

Kol rengi açılmaya, kıllar dökülmeye ve kendi bedenine uygun olacak şekilde incelmeye başladı.

Fakat hiç beklenmedik bir gelişme daha oldu. Daha koyu tenli bir donörden alınan kollar zamanla Siddanagower'in cilt rengine yakın bir renge döndü.

Nakledilen kollar artık Shreya'nın vücudunun geri kalanına daha çok benziyor.

Shreya, yıllar süren fizik tedavilerin ardından motor becerilerini o kadar geliştirdi ki; Şu anda günlük aktivitelerini gerçekleştirip, yazı yazabiliyor, piyano bile çalabiliyor.