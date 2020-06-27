Ambulans helikopterimiz kayalıklardan düşen vatandaşlarımız için havalandı
Diyarbakır'da kayalıklardan düşen kişi 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyünde yakınlarıyla gezintiye çıkan 58 yaşındaki Ali İkincisoy, kayalık bölgede dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışması için UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılan İkincisoy, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesinde götürüldü.
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