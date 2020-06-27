Ambulans helikopterimiz kayalıklardan düşen vatandaşlarımız için havalandı

Ambulans helikopterimiz kayalıklardan düşen vatandaşlarımız için havalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyünde yakınlarıyla gezintiye çıkan 58 yaşındaki Ali İkincisoy, kayalık bölgede dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşerek ağır yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışması için UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.



Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılan İkincisoy, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesinde götürüldü.