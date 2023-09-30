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30 Eylül 2023 Cumartesi 08:56:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 08:56:00

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı

Kaynak: AA

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : amasya merzifon yolcu otobüsü kaza yaralı
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