Amasya'da tır devrildi, sürücü yaralandı
Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ecir D. idaresindeki süt yüklü tır, Çaybaşı köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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