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07 Ocak 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 18:00:00

Altın madalyalı kayakçı, koruyucu anne oldu... Gönüllerin de şampiyonu

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Yaklaşık 15 yıl süren profesyonel kayak sporunda Türkiye şampiyonlukları bulunan, aynı zamanda dalış eğitmeni olan Gaye Dülger, 13 aylık İlda bebeğin koruyucu anneliğini üstlendi.

ADRENALİN DOLU BİR HAYAT

Kayak sporuna 5 yaşında başlayıp 15 yıl profesyonel olarak birçok yarışmaya katılan Gaye Dülger, 5 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra bölge, il birincilikleri ile ikincilik ödülleri kazandı. 25 yıldır da dalış eğitmeni olarak çalışan Dülger, 600'ün üzerinde dalış profesyoneli yetiştirdi. Adrenalin dolu bir yaşamı bulunan Dülger, aynı zamanda 10 yıldır motosikletle şehirlerarası, uluslararası seyahatler yapıyor.

ANNELİK YAŞAMIN EN GÜZEL RENGİ

2019'da evlendikten sonra eşiyle birlikte koruyucu aile olmaya karar verdiklerini belirten Gaye Dülger, koruyucu aile olduktan sonra hayatlarının her günün bir öncekinden daha renkli hale geldiğini söyledi. "Kızımı ilk kucağıma aldığımda 5 aylıktı, şimdi 13 aylık" diyen Dülger, İlda'nın gelecekte sevdiği bir alana yönlenmesini istediğini belirterek anneliğin yaşamında, en güzel ve en anlamlı renk olduğunu vurguladı.

Etiketler : kayak gaye dülger doğum anne
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