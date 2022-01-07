Altın madalyalı kayakçı, koruyucu anne oldu... Gönüllerin de şampiyonu

ADRENALİN DOLU BİR HAYAT

Kayak sporuna 5 yaşında başlayıp 15 yıl profesyonel olarak birçok yarışmaya katılan Gaye Dülger, 5 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra bölge, il birincilikleri ile ikincilik ödülleri kazandı. 25 yıldır da dalış eğitmeni olarak çalışan Dülger, 600'ün üzerinde dalış profesyoneli yetiştirdi. Adrenalin dolu bir yaşamı bulunan Dülger, aynı zamanda 10 yıldır motosikletle şehirlerarası, uluslararası seyahatler yapıyor.

ANNELİK YAŞAMIN EN GÜZEL RENGİ

2019'da evlendikten sonra eşiyle birlikte koruyucu aile olmaya karar verdiklerini belirten Gaye Dülger, koruyucu aile olduktan sonra hayatlarının her günün bir öncekinden daha renkli hale geldiğini söyledi. "Kızımı ilk kucağıma aldığımda 5 aylıktı, şimdi 13 aylık" diyen Dülger, İlda'nın gelecekte sevdiği bir alana yönlenmesini istediğini belirterek anneliğin yaşamında, en güzel ve en anlamlı renk olduğunu vurguladı.

