Altın dolu ayakkabının peşindeler

Trabzon Sürmene'de Akyasan Ailesi depremzedelere yardım için hazırladıkları poşeti yardım toplama merkezine teslim etti. 4 gün sonra yaklaşan düğünleri için biriktirdikleri altınlara bakmak isteyen Akyasan ailesi altınların saklandığı ayakkabıyı da gönderdiklerini fark etti.



Yardımların ulaştığı Gaziantep'e giden Dursun Akyasan, altınların izini sürse de bir sonuca ulaşamadı. Gaziantep'te durumu emniyet güçlerine bildiren Akyasan, 19 Temmuz'da oğlunun düğünü içini biriktirilen altınlardan gelecek umutlu haberi bekliyor.