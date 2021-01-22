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22 Ocak 2021 Cuma 19:37:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 17:33:00

ALS hastası 4 kardeş yardım bekliyor

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Delila ve Ağit Acer çiftinin 7 çocuğundan Elif (12), Ersin (14), Viyan (20) ve Vahide Acer'e (28), ALS hastalığı teşhisi konuldu.

4 çocuk, zamanla tüm vücut fonksiyonlarını kaybetti. İşsiz baba Acer ailesini 1 yıl önce Şırnak'tan Antalya'ya taşıdı. Maddi imkansızlıktan dolayı çocuklarını fizik tedaviye götüremeyen Acer çifti, fizyoterapist ve yetkililerden uzanacak yardım eli bekliyor.

7 çocuğundan dördünün ALS hastası olduğunu ifade eden Delila Acer, “Ben çocuklarımın tedavisini ve iyileşmesini istiyorum. Gitmediğimiz yer kalmadı, en son olarak Antalya'ya geldik. Çocuklarımı bazen ben, bazen de ağabeyleri gezdirmeye çıkarıyoruz. İkisi çıkarken, ikisi evde kalıyor. Yaklaşık 1 senedir çocukları fizik tedaviye de götüremiyoruz. Evde bakım ve iyi bir fizyoterapist istiyoruz. Çocukları götürmemiz zor oluyor. Ben yetkililer ve hayırseverlerden bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

'ÖMRÜM YETENE KADAR BAKACAĞIM'

Çocuklarının bakımından dolayı evde çalışan olmadığını ifade eden Delila Acer, “Oğlum, eşim ve ben ancak bakabiliyoruz. Oğlum da bize yardımcı olduğu için çalışamıyor. Sigortalı bir işe girerlerse, hasta çocuklarımın maaşını kesiyorlar. Biz Şırnak'tan Antalya'ya geldiğimiz zaman adres değişikliğinden dolayı 3-4 ay maaş kesintisi yaşadık. Çocuklarımın tedavisinde bize yardımcı olsunlar. Ben başka da bir şey istemiyorum. Ben ömrüm yetene kadar çocuklarıma bakacağım. Sadece iyileşmelerini istiyorum" diye konuştu.

'ALS HASTASI VİYAN, KILIÇCI'YI GÖRMEK İSTİYOR'

ALS hastası 4 çocuğundan Viyan Acer'in boksör ve Survivor 2018 Şampiyonu Adem Kılıçcı'nın büyük hayranı olduğunu söyleyen anne Acer, “Kızım Viyan, Adem Kılıçcı'nın hayranı, onu görmeyi çok istiyor. Adem Kılıçcı'nın gelip Viyan'ı görmesini ve mutlu etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : ALS hastası yardım yaşam
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