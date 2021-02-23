  • BIST
    1527.63
  • Dolar
    7,0318
  • Euro
    8,5499
  • Altın
    408,7670
İstanbul
1 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
"Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyoruz"
Bakan Dönmez duyurdu: Rüzgarımız rekorlarla esiyor
Allahü ekber' diyen karga!
Xbox'lara iki kat FPS desteği
Sanal alem detoksu bitti
Gülden'in alt kadrosunda çalışmadım
Bugün burçları neler bekliyor? 23 Şubat 2021 Salı günlük burç yorumları
‘Mutant' virüse karşı mesafeyi 2 metreye çıkarmalıyız
Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Otomobil alacaklara müjde! İndirim geldi...
PKK FETÖ'den SİHA'lara çare istedi
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Suikast girişimi planlı bir eylemdi
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Başkan Erdoğan İzmir'de esnafı ziyaret etti
İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
Trump'a kötü haber: Yüksek Mahkeme onay verdi
İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yala...
Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
AB'den flaş Rusya kararı! Yaptırım uygulanacak
Başkan Erdoğan: Terörle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz
Fransa 2020'de AB'de en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım
Azerbaycan'dan Türk üretimine övgü: Zaferimizde SİHA'ların rolü çok büyüktür
23 Şubat 2021 Salı 11:32:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 11:32:00

Allahü ekber' diyen karga!

ABONE OL

İzmit'te marketten eve dönen Sibel Ferik, ağaçtan "Allahü ekber" sesi geldiğini duyunca şaşırdı.

İzmit'te marketten eve dönen Sibel Ferik, ağaçtan "Allahü ekber" sesi geldiğini duyunca şaşırdı. Sesin kargadan geldiğini fark eden Ferik, o anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çevredekilerin de görüntülemeye çalıştığı karga bu esnada uçarak bölgeden uzaklaştı. Veteriner Ejder Dalkıç, kargaların taklit yapabileceğini belirtti.

Etiketler : izmit sibel ferik karga allahu ekber
Tek başına alışveriş

Tek başına alışveriş
Mürvet Uç'tan 'Mesajı'nız var

Mürvet Uç'tan 'Mesajı'nız var
Üşengeçliği başına dert!

Üşengeçliği başına dert!
Sette pastalı kutlama

Sette pastalı kutlama
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Hükümsüz'ün konukları

Hükümsüz'ün konukları
Anlaşmazlıklar ayırdı

Anlaşmazlıklar ayırdı
Doğal paylaşım

Doğal paylaşım
Anne kıyafetleri satacak

Anne kıyafetleri satacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER