23 Şubat 2021 Salı 11:32:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 11:32:00
Allahü ekber' diyen karga!
İzmit'te marketten eve dönen Sibel Ferik, ağaçtan "Allahü ekber" sesi geldiğini duyunca şaşırdı.
İzmit'te marketten eve dönen Sibel Ferik, ağaçtan "Allahü ekber" sesi geldiğini duyunca şaşırdı. Sesin kargadan geldiğini fark eden Ferik, o anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çevredekilerin de görüntülemeye çalıştığı karga bu esnada uçarak bölgeden uzaklaştı. Veteriner Ejder Dalkıç, kargaların taklit yapabileceğini belirtti.