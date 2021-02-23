Allahü ekber' diyen karga!

İzmit'te marketten eve dönen Sibel Ferik, ağaçtan "Allahü ekber" sesi geldiğini duyunca şaşırdı. Sesin kargadan geldiğini fark eden Ferik, o anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çevredekilerin de görüntülemeye çalıştığı karga bu esnada uçarak bölgeden uzaklaştı. Veteriner Ejder Dalkıç, kargaların taklit yapabileceğini belirtti.