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21 Haziran 2020 Pazar 00:52:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 00:52:00

Alkollü sürücü önce bekçiyi ezdi, sonra polis memurunun ayağını kırdı

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Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 181 promil alkollü sürücü bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra, kovalamaca sonucu yakalandığı yerde gözaltına alınmamak için direnirken bir polis memurunun da ayağını kırdı.

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 181 promil alkollü sürücü bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra, kovalamaca sonucu yakalandığı yerde gözaltına alınmamak için direnirken bir polis memurunun da ayağını kırdı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 802. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde şüphe üzerine seyir halindeki Mustafa Ç. (32) idaresindeki 68 AAG 349 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulunuldu. Polisin ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 500 metre ileride olaya müdahale etmek isteyen bekçi Mehmet Gökhan Kara'nın (27) üzerine otomobili sürerek çarpıp kaçtı. Bacağından ve kaburgasından yaralanan bekçiye diğer meslektaşları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, polis ekiplerinin anonsu üzerine Aksaray Emniyeti alarma geçti. Bekçiye çarpıp kaçtıktan sonra yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü 20 dakika süren kovalama sonucu Yeni Sanayi Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanma anında direnen alkollü sürücü polis memuru Neşet Güleç'in (35) ayağını kırdı. Diğer ekiplerin gelmesiyle birlikte güçlükle gözaltına alınan Mustafa Ç., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücünün çarptığı bekçi olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ayağı kırılan polis memuru hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Güçlükle gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen alkollü sürücü burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Basın mensuplarının “Neden kaçtın?” sorusuna ise önce küfretti, sonra da “Ehliyetim yok lan ne olmuş?” diyerek cevap verdi.

Uyuşturucu ticaretinden girdiği cezaevinden izinli çıkmış

Bekçiye otomobille çarpıp kaçan ve gözaltına alınmamak için bir polis memurunun da ayağını kıran alkollü sürücünün yakalanmasının ardından yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarında şahsın 22 Haziran 2019 tarihinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, geçtiğimiz aylarda cezaevinden korona virüs önlemleri kapsamında izinli çıktığı öğrenildi.

Bekçi ve polis memurunun sağlık durumları iyi

Olayın ardından 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan bekçi Mehmet Gökhan Kara ile ayağı kırılan polis memuru Neşet Güleç hastanede tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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