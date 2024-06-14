Alışverişkolik 3 burç

Alışverişi herkes sever ama bazılarımız bu konuda nam salmıştır. Onları mağazaların önünden geçerken zor toparlarız, hatta bazen geçemeyip mağazalara dalarız. Sizce hangi burçlar böyle?



Astrolojiye göre alışverişkolik burçlar denilince akla gelen isimler Aslan, Boğa ve Koç burcu oluyor. İşte alışveriş kolik burçların özellikleri...

ALIŞVERİŞKOLİK 3 BURÇ



Aslan burcu: Lükse ve konfora meraklı olan Aslan burcu kendini rahat ettirecek her şeyi almak ister. İlk çıkan teknolojik aletlerden tutun da çikolataya kadar her şeyi denemek isterler. Alışveriş çılgınıdırlar.

Boğa burcu: Para harcamayı seven Boğa burcu almayı sever. Kullanıp kullanmadığına bakmadan alışveriş yapar.

Koç burcu: Rahatlığı seven Koç burcu için para harcama terapi gibidir. Bazen olur olmadık şeylere de para verir ama alışverişten asla vazgeçmez.