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10 Ocak 2021 Pazar 18:15:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 18:15:00

Aleyna Çakır davasının şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı

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Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Aleyna Çakır davasının şüphelisi Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı. Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı.

Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Etiketler : Aleyna Çakır Ümitcan Uygun emniyet Müdürlüğü Narkotik
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