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30 Mart 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 18:00:00

Alevlerle engelsiz mücadele

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Down sendromlu gençlerin itfaiyeci olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü. Özel kıyafetleri giyip merdivenli itfaiye aracının sepetine binen gençler, hortumla su sıkarak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

BELEDİYEYE TALEPLERİNİ İLETTİLER

Malatya'da itfaiye eri olmayı hayali kuran Down sendromlu 11 gencin isteği bir günlüğüne gerçekleşti. Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Derneği üyeleri, Down sendromlu gençlerin arzusunu gerçekleştirebilmek için belediyeye taleplerini iletti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun talimatıyla hazırlanan ekipler, Down sendromlu gençleri merkeze davet etti.

İtfaiye erleri, çocuklarla tek tek ilgilenip, her birinin itfaiyeciliği tecrübe etmesini sağladı.

HEYECANLARI GÖZLERİNE YANSIDI

Aileleriyle itfaiye merkezine gelen gençler, büyük bir heyecanla itfaiye erlerinin ve ailelerinin yardımıyla kıyafetleri giydi, kasklarını taktı. Mutlulukları gözlerinden okunan Down sendromlu gençler, daha sonra merdivenli itfaiye aracının sepetine bindirildi. Ateşten korktukları için sadece itfaiye hortumuyla su sıkan özel bireyler, değişik bir deneyim yaşadı.

Etiketler : itfaiyeci down sendromlu malatya
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