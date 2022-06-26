Alev savaşçısı Hülya Yarbay

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale eden Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilk ve tek kadın pilotu yarbay Hülya Eker, görevini başarıyla sürdürüyor. Hülya pilot, yeşil vatanı korumanın gururunu yaşıyor.



100 TON SU ATIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

Marmaris yangınında jandarma teşkilatı hem karada, hem de havada görev yaptı. Jandarma Havacılık Başkanlığı'na ait 12 helikopter ile yangına müdahale eden jandarma, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir rol üstlendi. O helikopterleri kullananlar arasında ise jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu Yarbay Hülya Eker de yer aldı. İlçede 3 gündür görev yapan Eker, alevlerin üzerine yaklaşık 100 ton su atımı gerçekleştirdi.

HAYALLERİ YAŞAMANIN MUTLULUĞU

"Yeşil vatan"ı korumak amacıyla canla başla yürüttüğü görevinin gururunu yaşayan Eker, jandarmanın 2003 yılında da yangın söndürme faaliyetlerine katıldığını belirtti. Harp Okulu'na geldiği 1996 yılının ilk senesinde pilot olmaya karar verdiğini anlatan Eker, şunları dile getirdi: "Hayallerim gerçek oldu. Operasyonel faaliyetlerde fedakarca nasıl görev yapıyorsak orman yangını gibi her konuda da milletimizin, yanında ve emrindeyiz."