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20 Mayıs 2022 Cuma 12:43:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 13:59:00

ALEM PLUS her pazar 360'ta

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Yayın hayatında 30. yılını kutlamaya hazırlanan Alem Dergisi; göz alıcı kapak çekimleri, modern sanatın yanında duran çizgisi, en özel açılış, davet, festival, bienal haberleri ve zengin içeriğiyle her hafta okurlarına ulaşmaya devam ediyor.

ALEM Dergisi'nin kaliteli ve zengin içerikleri 360 ekranlarında ALEM PLUS'la izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanat ve iş dünyasının birbirinden ünlü isimleriyle yapılan keyifli röportajlar, kısa ve eğlenceli soru cevap köşeleri, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan kapak çekimlerinden görüntüler, Türkiye'nin ileri gelen isimleriyle yapılan birbirinden özel ev çekimleri, en göz alıcı davetlerden görüntüler, sanata dair en çarpıcı sergi ve etkinlikler, moda trendleri ve güzellik sırları bundan böyle Türkiye'nin en iddialı yaşam ve sanat programı ALEM PLUS'ta.

ALEM PLUS ; 22 Mayıs Pazar gününden itibaren her Pazar saat 19.45'te Övül Özbay'ın sunumuyla 360'ta.

Etiketler : 360 ekranları ALEM PLUS 22 Mayıs Pazar
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