ALEM PLUS her pazar 360'ta

ALEM Dergisi'nin kaliteli ve zengin içerikleri 360 ekranlarında ALEM PLUS'la izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanat ve iş dünyasının birbirinden ünlü isimleriyle yapılan keyifli röportajlar, kısa ve eğlenceli soru cevap köşeleri, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan kapak çekimlerinden görüntüler, Türkiye'nin ileri gelen isimleriyle yapılan birbirinden özel ev çekimleri, en göz alıcı davetlerden görüntüler, sanata dair en çarpıcı sergi ve etkinlikler, moda trendleri ve güzellik sırları bundan böyle Türkiye'nin en iddialı yaşam ve sanat programı ALEM PLUS'ta.

ALEM PLUS ; 22 Mayıs Pazar gününden itibaren her Pazar saat 19.45'te Övül Özbay'ın sunumuyla 360'ta.